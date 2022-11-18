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НовостиОбщество18 ноября 2022 14:10

Красноярцам объяснили новую схему движения в центре города

Ранее там сделали одностороннее движение по Красной Армии
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Мэрия Красноярска опубликовала разъяснения новой схемы проезда в центре города. Ранее движение по улице Дзержинского сделали односторонним, поэтому у водителей возникла проблема при выезде с улицы Ленина на улицу Красной Армии.

– После остановки «Театр кукол» поворот к ТЦ «Квант» запрещён. А вот выезд от Кванта через ул. Дзержинского открыт. Как еще можно попасть на ул. Красной Армии с ул. Ленина? Через Диктатуры Пролетариата, Обороны, Ряузовский переулок и Декабристов, – пояснили в мэрии.