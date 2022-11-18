Красноярск в пятницу вечером застрял в 9-балльных пробках

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы этим вечером застряли в серьезных пробках: в пиковые моменты сервис «Яндекс. Пробки» фиксировал 9-балльные заторы. Причем пробки образовались практически на всех основных дорогах города.

На правом берегу традиционно встал Красраб, Мичурина на съезде с Октябрьского моста, также пробки возникли на Чайковского, Свердловской, переулке Сибирском. На левом берегу ожидаемо оказался забит центр, также встали Маерчака, съезд с Николаевского моста на Годенко, Брянская, Металлургов и Партизана Железняка.

Вероятно, на ситуацию также повлияли ДТП: за вечер произошло около десятка аварий в разных частях города.