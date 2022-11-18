В Красноярске почти на сутки застрял самолет до Якутии

Фото: онлайн-табло аэропорта

В Красноярске почти на сутки задержали самолет до Якутска. Он должен был вылететь сегодня днем, но пассажирам пришла череда смс-ок от авиакомпании «Якутия» о задержке рейса. Теперь вылет намечен на следующее утро.

Собеседник «КП-Красноярск» среди пассажиров сообщил, что поводом для задержки стали сложные метеоусловия. В самой авиакомпании ссылаются на некие дополнительные проверки самолетов. При этом, в «Якутии» утверждают, что обеспечили пассажиров питанием и проживанием, но наш источник это опроверг.

«Гостиницей и питанием обеспечить обещали, но пока фактически ни того, ни другого не предоставлено. Я с попутчицей переночевали в гостинице, часть пассажиров сняли номера в аэро-отеле «Легенда», там за ночь довольно накладно по деньгам выходит», – рассказал собеседник «КП-Якутия».