В Красноярске прошла конференция, посвященная юбилею воздушной трассы «Аляска-Сибирь»

Владислав Логинов поблагодарил энтузиастов-исследователей истории трассы. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске завершилась «Неделя памяти героев Красноярской воздушной трассы». В заключительный день мероприятия состоялась конференция с участием историков и исследователей, посвященная 80-летнему юбилею воздушной трассы «Аляска-Сибирь». Трасса в годы Великой Отечественной войны была одним из важнейших путей доставки в Советский Союз американских самолетов, техники, материалов и продовольствия.

Открылась работа конференции видеоприветствием Чрезвычайного и Полномочного Посла России в США Анатолия Антонова.

– Маршрут «Аляска-Сибирь» начал работать 80 лет назад. Память об Алсибе увековечена в мемориалах во многих его перевалочных пунктах, в том числе в Красноярске. Каждый год, 9 мая, вместе с коллегами из дипмиссий стран СНГ мы вспоминаем здесь, в Вашингтоне, о боевом братстве советских и американских воинов, сражавшихся плечом к плечу против общего врага, – сказал он.

Глава Красноярска Владислав Логинов поблагодарил энтузиастов-исследователей истории трассы. Одному из них – Вячеславу Филиппову – мэр вручил награду – медаль Андрея Дубенского.

– Несмотря на события в мире, мы не имеем права забыть о мужестве летчиков, ценою жизни перегонявших самолеты на фронт, о тех авиаинженерах и специалистах, которые обеспечивали работу техники и наземной инфраструктуры трассы. Эти знания важно передавать следующим поколениям через создание соответствующих объектов культуры и городской среды, а также проводя такие знаковые мероприятия, как «Неделя памяти» героев трассы, – отметил Владислав Логинов.

Также в ходе конференции были показаны отрывки из спектакля «Миссия особого назначения» театра исторической реконструкции «Артефакт» и фильм «Борт Тюрикова. Возвращение», прошли студенческий брейн-ринг и квиз для школьников, посвященные истории трассы «Аляска-Сибирь».