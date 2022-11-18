В Красноярске проведут прямые линии по работе общественного транспорта Фото: Мария ЛЕНЦ

В ходе прямой линии, которая состоялась накануне, 17 ноября, губернатору Красноярского края задали несколько вопросов, касающихся работы общественно транспорта. Александр Усс сделал посыл главе Красноярска Владиславу Логинову. Решено провести прямые линии, не одну, а в каждом районе.

По словам мэра города, сегодня маршрутная сеть автобусов, трамваем и троллейбусов сформирована в соответствии с запросами и потребностями жителей. Однако есть моменты, вопросы, которые нужно еще проработать. Как пример район Покровки, здесь большой частный сектор, а перевозчики не желают сюда запускать автобусы.

Свои жалобы и предложения красноярцы могут направлять в департамент транспорта. Либо на электронную почту: trans@admkrsk.ru. Либо по телефону 256-84-04. Каждый последний четверг месяца можно записаться на личную встречу с главой департамента транспорта по телефону 226-11-22. Он принимает с 14:00 до 16:00 часов.