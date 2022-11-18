Красноярцам продают ненастоящие сосиски Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты Красноярского центра стандартизации и метрологии проверили качество сосисок «Молочные», которые продают в магазинах. Приобрели восемь образцов продукции, которые поставляют к нам производители не только Красноярского края, а также из других регионов. Сначала проверили по физико-химическим свойствам. То есть сколько в продукции чистого мяса, сколько жира, соли, консервантов.

Результаты, мягко говоря, разочаровывают. Все образцы не соответствуют ни требованиям нормативно-правовой документации, ни ГОСТу. В сосисках нашли ингредиенты, которых там быть не должно вообще. Например, животный коллагеновый белок, камедь, каррагинан, крахмал, неустановленный гелеобразователь, хрящевая и костная крошка. Таким образом, вся продукция – фальсификат.

Красноярский ЦСМ называет производителей: «Омский Бекон» (Омская обл.), «Ярск» (Красноярск), «Вербицкие. Семейное мясное хозяйство» (Красноярск), «Торговая площадь» (Новосибирск), «Мясокомбинат Павловская Слобода» (Московская область), «Уярский мясокомбинат» (Красноярский край), «Великолукский мясокомбинат» (Псковская область), «Мираторг-Курск» (Курская область).