В Красноярском крае разыскивают грабителя, унесшего 3,5 миллиона рублей. Фото: пресс-служба полиции

Полиция Красноярского края объявила в розыск мужчину, которого подозревают в ограблении пожилой жительницы поселка Шушенское. Накануне, 17 ноября, в дежурную часть поступило сообщение, что неизвестный зашел в квартиру 73-летней женщины. Запугивая ее, потребовал деньги. А когда она выложила пачки купюр, схватил их и сбежал. Таким образом, хозяйка дома лишилась 3,5 миллиона рублей.

Уголовное дело шушенские полицейские завели по статье «Грабеж». Личность подозреваемого установлена. Это 48-летний местный житель. Часть похищенных денег удалось найти, они будут возвращены владелице. Но сам мужчина скрылся. Возможно, покинул Шушенское, может быть в любом населенном пункте края или соседней Хакасии.

Оперативники просят помощи у граждан: если вы знаете местонахождение человека на фотографии, просим позвонить по телефону дежурной части 8 (391-39)2-73-50 или 8-999-314-04-41, 8-999-314-75-19.