В Красноярске звезды молодежной литературы проведут несколько мастер-классов для начинающих писателей

В Красноярске звезды молодежной литературы дадут несколько мастер-классов для начинающих писателей и креаторов с 24 по 26 ноября. Встречи пройдут в рамках форума «Российская креативная неделя — Сибирь». Мероприятие будет проходить в конгресс-холле главного кампуса Сибирского федерального университета, вход свободный.

Проект «Лидеры молодого контента» ответит на вопросы: как нарисовать комикс, который станет хитом? Что нужно сделать, чтобы твою историю экранизировали? Какие книги успешны у молодых читателей? и многие другие.

- Литература, кино раскрывают потенциал молодых креаторов, создают для них карьерные лифты. Кроме того, именно молодая аудитория определяет будущее креативных индустрий. Например, среди активных читателей книг 60% сегодня — молодые люди в возрасте до 26 лет. Мы рады, что на наших мероприятиях у всех участников будет возможность обсудить перспективы, которые открываются перед молодыми писателями, дизайнерами, сценаристами. Уверена, на основе круглого стола, питчингов, мастер-классов будут созданы проекты и платформы, которые можно масштабировать и развивать. А главное — они станут пространством для развития молодых талантов, - куратор проекта «Лидеры молодого контента» Мария Невретдинова.

Приглашенные гости:

Лия Стеффи

автор романтического фэнтези «Орлеан»

суммарный тираж книг — 120 000 экземпляров

≈ 6 000 000 подписчиков в TikTok

Аллен Дуэль

автор фэнтези о загадочной частной школе «Серпентес»

500 000 прочтений в онлайн-сообществе для писателей и читателей Wattpad

≈ 4 500 000 подписчиков в TikTok

koriandr

автор комикса «Бес/смертный»

I место среди всех новинок издательства «Эксмо» за октябрь 2022

Антонина Крейн

автор серии «Шолох»

суммарный тираж книг — 80 000 экземпляров

победительница премии «Русский детектив — 2022»

Модерировать встречу будет Наталья Ломыкина, литературный обозреватель Forbes, старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, интервьюер мировых звезд литературы, среди которых Кадзуо Исигуро, Анна Гавальда, Джулиан Барнс, Алекс Михаэлидес, Ричард Осман и др.

Ознакомиться подробнее с программой мероприятий можно по ссылке