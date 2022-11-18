«Комсомольская правда» объявляет конкурс детского рисунка «Открытка Деду Морозу»

Фото: "Красный Яр"

Сегодня, 18 ноября, в день рождения Деда Мороза «Комсомольская правда-Красноярск» запускает конкурс детского рисунка «Открытка Деду Морозу».

Принять в нем участие могут дети до 14 лет из Красноярского края, Республики Хакасия и Тывы. Победителями станут авторы 25 рисунков. Такое количество не случайно, ведь генеральный партнер конкурса – сеть дискаунтеров «Батон», которая входит в группу компаний «Красный Яр». В декабре 2022 года ей исполняется как раз 25 лет.

Рисунки принимаются до 9 декабря, а победители будут выбраны с помощью интернет-голосования.

Все подробности конкурса читайте здесь.