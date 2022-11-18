Красноярцам предлагают заранее бронировать отель на новогодние праздники на специальной онлайн-платформе

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителям Красноярского края стал доступен сервис бронирования отелей по России на платформе travel.mts.ru. На площадке доступны тысячи отелей и гостиниц по всей России, в том числе около сотни в Красноярском крае и около 50 – в столице региона.

Традиционно самые популярные направления для путешествий в новогодние выходные у красноярцев – Москва, Сочи, Новосибирск, Иркутск, Калининград, Казань, а также в Шерегеш и байкальская Листвянка.

Ассортимент гостиниц и отелей, функции платформы будут постоянно расширяться. Например, до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее – в дальнем зарубежье. Количество отелей, гостиниц, хостелов и апартаментов в Красноярском крае также планируется увеличить за счет выхода на платформу региональных объектов, которые пока не работают онлайн. В перспективе сервис объединит в себе несколько технологических продуктов МТС и партнеров и поможет решать разнообразные задачи по организации самостоятельных путешествий – от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений.

– В последние годы в стране сформировались новые «точки притяжения», и Красноярский край вошел в число регионов, где в 2022 году отмечен наибольший рост интереса со стороны путешественников. Туристов привлекает сибирская природа, знаковые достопримечательности и «места силы» – такие, например, как национальный парк «Красноярские Столбы». Но при этом мы видим, что обойтись без удобного сервиса для самостоятельных путешествий достаточно сложно. Наша платформа поможет в планировании отпусков и командировок как гостям Красноярского края, так и красноярцам в других регионах, – рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.