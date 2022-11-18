В Красноярске продается пустырь на Калинина недалеко от «Леруа Мерлен»

В Красноярске продается пустырь на Калинина. Фото: «Земля.дом.рф»

В Красноярске на продажу выставлен еще один участок земли. Он расположен в Октябрьском районе, между улицами Калинина и Цимлянской. Для ориентировки: на расстоянии полукилометра от него находится один из гипермаркетов строительных материалов «Леруа Мерлен».

Информация о продаже появилась на сайте «Земля.дом.рф». В аннонсе говорится, что земельный участок предназначен для комплексного освоения территории. А ближайшее окружение представлено производственной застройкой и индивидуальной жилой застройкой. То есть здесь вполне может появиться жилой микрорайон с высотками.

Площадь участка составляет 18,4 гектара, стартовая цена лота – 25 миллионов рублей. Есть информация, что ранее он принадлежал министерству обороны, но сейчас здесь пустырь и остатки разобранных строений.