В Красноярске завершен прием предложений по Правилам землепользования и застройки

На слушаниях по проекту Правил землепользования и застройки. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске завершился прием предложений по Правилам землепользования и застройки и города (далее - Правила). Очные собрания участников публичных слушаний проходили на пяти площадках: в ДК «Свердловский», ДК «Кировский», МВДЦ «Сибирь», Культурном центре на Высотной и в спортивном комплексе «ГТО» в Песчанке. Всего в собраниях приняло участие более 1000 человек. Также у граждан была возможность написать обращения в управление архитектуры в электронном и письменном виде. Свои предложения по Правилам землепользования и застройки внесли порядка 800 участников.

Правила землепользования и застройки – это второй после Генплана по значимости документ развития города. Он определяет виды разрешенного использования земельных участков. Откорректированный Генплан утвержден в августе этого года, теперь в соответствие с ним приводятся Правила.

Большинство вопросов красноярцев касались территорий комплексного развития (КРТ), предусмотренных Правилами. Механизм КРТ на законодательном уровне закреплен относительно недавно и позволяет муниципалитетам предотвращать хаотичную или точечную застройку микрорайонов. Если территория имеет статус КРТ, то без решения органов власти она не запускается в развитие. А когда такое решение принимается, то с застройщиком заключается договор, по которому он обязан разработать проект планировки и утвердить его, пройдя процедуру публичных слушаний. Также часть земель он обязан передать в собственность муниципалитета под строительство инфраструктурных и социальных объектов, в том числе детских садов и школ. В рассматриваемом документе механизм КРТ предложено применить, например, на ул. Шахтеров, ул. Калинина-Тотмина, ул. Ботанический бульвар (антенное поле), в мкрн. Николаевка… Отметим, действие Генплана и, соответственно Правил, рассчитано до 2042 года, так что внесение территории в зону КРТ не означает, что уже завтра ее начнут осваивать.

Также на собраниях представители садоводческих товариществ, отнесенных к территории ИЖС, предложили уменьшить минимальную площадь участков, на которых можно строить индивидуальные жилые дома. В предложенном варианте ПЗЗ это 6 соток, но исторически сложилось так, что у некоторых участки меньше.

Жители Академгородка были обеспокоены тем, что весь микрорайон отнесен к зоне смешанной общественно-деловой жилой застройки. Как объяснила заместитель руководителя управления архитектуры Наталья Баранова, так произошло, потому что по законодательству один земельный участок должен располагаться только в одной территориальной зоне. Поскольку территория всего микрорайона Академгородок составляет единый большой земельный участок, находящийся в федеральной собственности и принадлежащий на праве бессрочного пользования ФГБНУ «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», он и был отнесен к одной территориальной зоне. В связи с тем, что действие утвержденных в 2015 году Правил землепользования и застройки на эту территорию не распространялось, размежевать ранее этот большой земельный участок на несколько (чтобы отнести их к разным зонам) СО РАН не могло. По информации, имеющейся в департаменте градостроительства, СО РАН готово провести межевание участка и это станет возможным после утверждения Правил землепользования и застройки. По окончанию межевания будет возможно внесение соответствующих изменений с сохранением, в том числе зеленых зон, социальных объектов, мест общего пользования.

На следующей неделе все предложения, поступившие от граждан и юридических лиц, рассмотрит комиссия по проведению публичных слушаний. 30 ноября на сайте администрации и в газете «Городские новости» будет опубликовано заключение о результатах публичных слушаний. Затем после доработки по поступившим предложениям проект Правил землепользования и застройки представят для рассмотрения и утверждения в городской Совет депутатов.