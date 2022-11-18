В Минусинске мужчина хранил наркотики в вольере с собаками. Фото: МВД

В Минусинске сотрудники полиции обнаружили тайник с наркотиками на территории жилой усадьбы. Хозяин думал, что надежно скрыл запрещенное вещество. Но нет, ошибся. В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что 38-летний местный житель рассовал высушеную травку в вольер с собаками, в дровяник и немного в доме.

Но у оперуполномоченных группы по контролю за оборотом наркотиков большой опыт в этом деле, так что все нашли, все изъяли. В общей сложности получилось 702 грамма вещества растительного происхождения. Эксперты подтвердили, что это наркотики. Мужчина пояснил, что сделал запас для себя, чтобы самому употреблять. И продавать, якобы, никому не собирался. За незаконные приобретение и хранение наркотических средств ему грозит до 10 лет лишения свободы.