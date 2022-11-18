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НовостиОбщество18 ноября 2022 7:56

Губернатор Красноярского края пообещал подарить баян мальчику из Ужура

Его мама дозвонилась до Александра Усса с вопросом, можно ли купить инструмент за счет средств маткапитала
Татьяна ИЛЬИНА
Баян юному музыканту губернатор Красноярского края обещал подарить на Новый год

Баян юному музыканту губернатор Красноярского края обещал подарить на Новый год

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае во время прямой линии губернатор Александр Усс пообещал подарить юному музыканту из Ужура баян. С вопросом в покупке инструмента дозвонилась мама ребенка, рассказали в правительстве региона.

Женщина решила узнать, можно ли купить баян за счет средств материнского капитала.

- Мы многодетная семья. Средний ребенок начал заниматься в музыкальной школе по классу «баян». Он учится у одного из лучших педагогов края, однако для полноценных занятий нужен баян. У нас он есть, но старый, а хороший инструмент стоит немало, - поделилась жительница Ужура.

Губернатор объяснил, что таким образом использовать материнский капитал нельзя, но пообещал, что к Новому году баян в семье юного музыканта появится.