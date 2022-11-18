Губернатор Красноярского края пообещал подарить баян мальчику из Ужура

Баян юному музыканту губернатор Красноярского края обещал подарить на Новый год Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае во время прямой линии губернатор Александр Усс пообещал подарить юному музыканту из Ужура баян. С вопросом в покупке инструмента дозвонилась мама ребенка, рассказали в правительстве региона.

Женщина решила узнать, можно ли купить баян за счет средств материнского капитала.

- Мы многодетная семья. Средний ребенок начал заниматься в музыкальной школе по классу «баян». Он учится у одного из лучших педагогов края, однако для полноценных занятий нужен баян. У нас он есть, но старый, а хороший инструмент стоит немало, - поделилась жительница Ужура.

Губернатор объяснил, что таким образом использовать материнский капитал нельзя, но пообещал, что к Новому году баян в семье юного музыканта появится.