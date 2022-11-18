В Красноярске ночью на очистку дорог от снега вышли самосвалы. Фото: пресс-служба администрации города

Минувшей ночью на очистку улиц в Красноярске выехала снегоуборочная техника. Несмотря на то, что осадки необильные, но запорошило изрядно. Чтобы избежать утреннего коллапса, дорожники позаботились обо всем заранее. Техника готова. За ночь отработали более 250 участков. Рабочие активно прометали и подсыпали дороги, чтобы проснувшись утром, красноярцы смогли безопасно ехать по своим делам.

В пресс-службе мэрии рассказали, что опробовали четыре новые дорожно-комбинированные машины. Это самосвалы, оборудованные джойстиком управления и монитором информации. Работать в таких комфортно – для водителя есть и дополнительная печь, и кондиционер. Экологически чистая, класса евро-5. На линию их выпустят в начале декабря, к середине декабря прибудут еще четыре машины КДМ и три новых снегопогрузчика.

В КРУДОРе добавили, что на обработку магистралей ушло 170 тонн соли. На работу вышли 25 машин, но если осадки продолжатся, то увеличат количество машин до 30 единиц в смену.