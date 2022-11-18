В Ленинском районе прошел районный этап Красноярского городского форума

Главная тема дискуссии - «Сила в единстве». Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Ленинском районе состоялся районный этап XVIII Красноярского городского форума. Его участниками стали представители общественных и молодежных организаций, учреждений образования и культуры, ветераны, молодежь и просто активные жители района. Главную тему дискуссии организаторы обозначили – «Сила в единстве». По мнению участников форума, жители могут объединяться по интересам, по необходимости решать какие-либо проблемы. Например, они предлагали создать клубы молодых семей, проводить совместные дворовые игры или занятия по тактической медицине. Особое внимание жители обратили на ребят с поведенческими проблемами и предложили проект по социализации трудных подростков.

Не обошли стороной и патриотическое воспитание. Молодые педагоги предложили создать единую информационную онлайн-площадку о героях нашей страны разных лет, о ветеранах, о героях, которые живут рядом с нами сейчас.

– Мы хотим, чтобы дети видели пример не только по телевизору, но и среди своих родителей, соседей. «Герой с соседней улицы» – это проект о тех, кто живет рядом с нами, на соседней улице, в соседнем подъезде, – пояснила Анна Голубева, директор школы №13.

Также молодые учителя предложили проводить открытые мероприятия патриотической направленности в общественных пространствах города в формате квестов, лекториев, викторин.

– Форум позволил собрать вместе разных людей, разных возрастов и профессий, с разным мировоззрением. Обсуждая сегодня здесь все вместе различные вопросы, мы можем достичь наиболее эффективного решения тех проблем, которые волнуют горожан на данный момент, – отметил руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев.