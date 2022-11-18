Спрос на розничные кредиты в ноябре растет на четверть

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Банки фиксируют тренд по восстановлению рынка розничного кредитования. За первую половину ноября физлица увеличили спрос на кредиты на 27% по сравнению с первой половиной октября и на 14% – с первой половиной сентября.

С начала ноября клиенты банка ВТБ оформили кредиты на сумму порядка 75 млрд рублей. Спрос на потребительские кредиты вырос на треть, более чем до 40 млрд рублей. В автосегменте объем сделок вырос примерно на 60%, почти до 3 млрд рублей. Выдачи ипотеки превысили 30 млрд рублей, рост по сравнению с началом октября – в пределах 10%. Основная активность заемщиков концентрируется в сегменте вторичного жилья, где проходит около 65% всех сделок.

По оценке банка, во втором полугодии продажи розничных кредитов на рынке превысят 6 трлн рублей, показав прирост более чем в 1,5 раза к показателям первой половины года. К росту потребительской активности во втором полугодии приведут несколько факторов, в числе которых – стабилизация экономической ситуации, сохранение ключевой ставки ЦБ РФ и отложенный спрос.

«Ноябрь показывает позитивную динамику спроса населения на кредитные продукты, мы видим, что рынок восстанавливается после снижения в начале октября. Это позволяет нам сохранять планы по росту рынка во втором полугодии примерно в 1,5 раза, а всего за год российские банки могут превысить знаковую отметку в 10 трлн рублей продаж, что ниже рекордов прошлого года, но сопоставимо с показателями 2020-го», – комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.