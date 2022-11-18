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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 7:31

В Канске условный срок получил руководитель лесопилки, на которой погиб 13-летний ребенок

Его судили за нарушение правил безопасности
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске суд признал виновным руководителя лесопилки, на территории которой в мае 2021 года погиб ребенок. Мужчине дали полтора года условно с испытательным сроком 2 года, сообщает прокуратура Красноярского края.

13-летний мальчик вечером забрался на неогороженную территорию лесоперерабатывающего предприятия. Там он залез на штабеля круглых бревен, а когда начал спускаться, они начали скатываться. В итоге ребенок упал прямо под разваливающуюся конструкцию.

От полученных травм мальчик умер.

В вину руководителю предприятия вменили неправильную укладку лесоматериалов и ненадлежащее ограждение территории. На сегодняшний день нарушения исправлены.

Приговор в законную силу еще не вступил.