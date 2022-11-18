В Эвенкии женщину подозревают в убийстве мужа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Эвенкии, в поселке Тура произошло убийство, в котором сейчас разбирается региональный следком. Подробности преступления «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия все случилось ночью 14 ноября. Супруги находились в своем доме на улице Колхозной. Оба – в состоянии алкогольного опьянения. Произошла ссора, причина не имеет большого значения, но она вышла из-под контроля. Схватив кухонный нож, женщина ударил им в грудь мужа. Удар оказался роковым – мужчина скончался на месте. Поняв, что натворила, подозреваемая рассказала соседке. А та вызвала на место полицию.

В настоящее время подозреваемая задержана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.