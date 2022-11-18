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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 7:05

Житель Красноярска проехал на «красный» навстречу экипажу ДПС

Оказалось, 20-летний парень уже не раз попадался за нарушения правил
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В Красноярске водителя, который проехал на красный сигнал светофора, да еще и по встречной полосе, ждало мгновенное наказание. Сразу за перекрёстком стоял экипаж ДПС, рассказали в автоинспекции.

Инспекторы тут же отреагировали на столь лихой маневр и остановили водителя. За рулем ВАЗ-2114 сидел 20-летний парень, который объяснил полицейским, что просто очень спешил домой. Как выяснилось, это далеко не первое его нарушение.

На водителя составили целый ряд административных материалов. В общем штрафов набралось на 2,5 тысячи рублей. Грозит молодому человеку и лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.