Новый план по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух утвердили в Красноярске

В Красноярске до 2026 года объем вредных выбросов в воздух должен сократиться не менее чем на 22% Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске утвержден новый комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Реализовывать его будут до 2026 года, рассказали в правительстве края.

В новом документе с 3 до 9 увеличилось количество промышленных предприятий, которые проводят экологическую модернизацию своих производств. Для них установлены квоты промышленных выбросов, в соответствии с которыми разработаны планы мероприятий по снижению нагрузки на атмосферный воздух.

- Финансирование составляет 59,4 миллиарда рублей. Деньги будут выделены промышленными предприятиями, федеральным и областным бюджетом. Это поможет снизить объем выбросов к 2026 году не менее чем на 22%, - рассказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования края.

Продолжится работа и по снижению выбросов от машин. Для этого в Красноярске закуплен новый экологичный транспорт – 62 троллейбуса и 25 трамваев.