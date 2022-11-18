В Красноярском крае в доход государства конфисковано более 20 транспортных средств Фото: Мария ЛЕНЦ

С июля текущего года в России принята поправка в УК, согласно которой суд может конфисковать транспортные средства нарушителей, которые пойманы повторно за рулем в нетрезвом состоянии. С того момента, как она начала работать, в Красноярском крае в пользу государства изъяты более 20 транспортных средства, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Наиболее дорогие автомобили стоимостью около 450 тысяч рублей конфискованы в Красноярске («Тойота Марк 2») и Норильске («Тойота Хиас»). В Краснотуранском районе любитель пьяной езды лишился трактора Т-25 стоимостью 200 тысяч рублей.

- Прокуроры, участвующие в рассмотрении уголовных дел по преступлениям данной категории, ориентируют суды на назначение виновным лицам наказания, связанного с изоляцией от общества. В текущем году 95 % нарушителей за такие преступления направлены в места лишения свободы, - прокомментировали в ведомстве