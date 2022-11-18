В Красноярске на месте будущего метро пересаживают деревья. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске полным ходом идет подготовка к строительству метрополитена. Пока на одних улицах бурят скважины и отбирают пробы почвы с глубины, на других улицах убирают деревья. В частности, на Молокова работает бригада. Для этого использует специальную технику – насадку на трактор. Ножи аккуратно вырезают земляной ком под деревом, максимально сохраняя корневую систему. Затем его переносят в подготовленную корзину с мешковиной. И в таком виде перевозят на другое место. В результате дерево лучше приживается.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, убирают деревья, которые растут от улицы Шахтеров до торгового центра «Оптима». Для них определили новое место неподалеку, на других участках улицы Молокова и улице Мужества. Добавим, что горожане очень трепетно относятся к зеленым насаждениям. К тому же в последнее время стараются приобретать и высаживать крупномерные саженцы, а они дорого стоят, чтобы вырубать их.