Жители Красноярского края, путешествующие по Алтаю, могут пользоваться надежной связью и интернетом

Алтай красив в любое время года Фото: Мария ЛЕНЦ

В 13 населенных пунктах и популярных туристических местах Горного Алтая запустили дополнительный слой LTE (стандарт связи для быстрой беспроводной передачи информации). На территории, где прошли улучшения, живут более ста тысяч человек – половина населения региона. Алтай входит в число самых любимых направлений для путешествий у красноярцев. Так, по статистике МегаФона, в сравнении с прошлым годом число туристов из края здесь увеличилось на 28%. Сейчас они смогут пользоваться в местах отдыха более надежной связью, интернетом, цифровыми сервисами. Кроме того, абонентам стала доступнее технология голосовых звонков VoLTE.

Качество мобильной сети улучшили в селах Кош-Агач, Онгудай, куда приезжают посмотреть на «Алтайский Стоунхендж», древний мегалитический комплекс, и «Бичикту» – скалы с сотнями удивительных рисунков предков современных народов Сибири.

Алтай входит в число самых любимых направлений для путешествий у красноярцев Фото: Мария ЛЕНЦ

Небольшие населенные пункты Улаган, Усть-Кан и Усть-Кокса также вошли в зону развития 4G. Теперь оставаться на связи здесь будут не только местные жители, но и туристы, которых привлекает покорение одного из высочайших автомобильных перевалов или восхождение на гору Белуху.

Телеком-инфраструктура была улучшена в ключевых жилых районах и вдоль городских автомагистралей Горно-Алтайска: улицах Ленина, Энергетиков, Коммунистическом проспекте. Связь дополнительно усилили и в популярных у туристов Чемальском и Майминском районах, на Чуйском тракте.

– Республика Алтай продолжает удерживать лидерские позиции по туристическому потоку среди российских регионов. По нашим данным, за последние три месяца здесь побывало на 85% больше гостей, чем в начале года. Поэтому мы провели масштабную работу на всей территории: подготовили сеть в самых популярных рекреационных зонах к дополнительным нагрузкам, запустили новые базовые станции, расширили покрытие. В преддверии новогодних праздников путешественники со всей страны уже активно бронируют алтайские базы отдыха, и мы можем быть уверены, что на зимних каникулах наши абоненты смогут пользоваться любыми цифровыми технологиями даже за сотни километров от мегаполисов, – отметила Мария Занько, директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай.