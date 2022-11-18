В Красноярске организатор запрещенной религиозной организации выплатит 600 тысяч рублей штрафа Фото: Мария ЛЕНЦ

Суд Железнодорожного района Красноярска вынес решение в отношении местного жителя, который причастен к деятельности запрещенной организации. Гражданин организовал в краевом центре и всячески продвигал ячейку «Свидетелей Иеговы»* (эта организация признана экстремистской и ликвидирована решением Верховного Суда Российской Федерации).

О том, что он занимается незаконной деятельностью, мужчина знал. Тем не менее, работу свою не свернул, вербовал адептов, раздавал им литературу, собирал взносы. Судебное решение было вынесено накануне, 17 ноября, наказание – штраф в размере 600 тысяч рублей, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе судов края. Остается добавить, что если после этого гражданин не прекратит нарушать закон, в следующий наказание будет жестким.