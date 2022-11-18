В Красноярске спасатели сняли с балкона 50-летнюю женщину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске спасатели сняли с балкона 50-летнюю женщину. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе региональной службы спасения. ЧП произошло накануне, 17 ноября.

На телефон экстренной службы позвонили и сообщили: на улице Ключевской (это Свердловский район города), на балконе девятого этажа находится женщина. И не просто на балконе – она выбралась за перила. От падения ее отделяло одно неосторожное движение.

Спасатели отработали вызов на отлично: в ходе проведения аварийно-спасательных работ женщину сняли с балкона и передали сотрудникам полиции. Тем предстоит разобраться в причинах случившегося, - прокомментировали в ведомстве.