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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 3:28

В Красноярске спасатели сняли с балкона 50-летнюю женщину

Она стояла за перилами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске спасатели сняли с балкона 50-летнюю женщину

В Красноярске спасатели сняли с балкона 50-летнюю женщину

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске спасатели сняли с балкона 50-летнюю женщину. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе региональной службы спасения. ЧП произошло накануне, 17 ноября.

На телефон экстренной службы позвонили и сообщили: на улице Ключевской (это Свердловский район города), на балконе девятого этажа находится женщина. И не просто на балконе – она выбралась за перила. От падения ее отделяло одно неосторожное движение.

Спасатели отработали вызов на отлично: в ходе проведения аварийно-спасательных работ женщину сняли с балкона и передали сотрудникам полиции. Тем предстоит разобраться в причинах случившегося, - прокомментировали в ведомстве.