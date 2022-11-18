В Красноярске полиция задержала двух курьеров телефонных мошенников. Стоп-кадр видео

В Красноярске сотрудники полиции задержали очередных курьеров, причастных к телефонным мошенничествам. Признание те сделали на камеру, едва попав в отделение: деньги забирали у обманутых пожилых людей. «Мы сами в шоке, что так бабушек обманывают» - произнесла женщина, вроде как сама не причем, а ее саму силой заставили. Верх цинизма.

В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в период с 3 по 15 ноября в краевом центре было зарегистрировано 11 фактов мошенничества под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП». В общей сложности потерпевшие, а это люди пенсионного возраста, лишились почти 3,8 миллионов рублей. Им звонили якобы от имени родственника, медработника либо сотрудника правоохранительных органов и сообщали: чтобы замять дело, нужно собрать деньги, завернуть в пакет с вещами и передать курьеру. Деньги курьеры прямиком несли в банкомат и переводили мошенникам. Себе «за труды» оставляли 10% суммы.

Добавим, что задержанный мужчина ранее был судим, ему 31 год, его спутнице – 38 лет, это ее первое уголовное дело.