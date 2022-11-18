Житель Красноярска украл 316 аккумуляторов. Фото: прокуратура

Житель Красноярска украл 316 аккумуляторов. Итог для него плачевный – в качестве наказания суд отправляет его в колонию на три года. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе краевой прокуратуры.

Гражданин работал в сети магазинов «Мир аккумуляторов» продавцом-консультантом с 19 ноября 2018 года по 15 мая 2020 года. Решил «подзарядиться» легкими деньгами. У него был доступ к программе «1С Предприятие». Через нее он делал заявки на поставку товара для магазина. Заказывал чуть больше, чем нужно было официально, излишки присваивал, а затем реализовывал их через магазин автозапчастей в Ачинске.

Всего было похищено 616 различных аксессуаров для автомобилей (ароматизаторы, автомобильные масла, щетки стеклоочистителя и прочее). В том числе 316 аккумуляторов. Причиненный организации ущерб составил более 6,8 миллионов рублей, из которых подсудимый смог возместить только 1,6 миллиона рублей.