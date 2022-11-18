Красноярский фанпарк «Бобровый лог» готовится к горнолыжному сезону Фото: Мария ЛЕНЦ

В фанпарке «Бобровый лог» начали подготовку к горнолыжному сезону. Время подошло. А если снег сам не хочет идти, сотрудники фанпарка расчехляют оборудование – снегогенераторы. И начинают засыпать склоны искусственным снегом. Кстати, синоптики обещают, что через несколько дней к нам придут настоящие первые морозы, так что самое время. Начало зимы совпадет с началом сезона.

Сейчас на трассах работают 33 снежных пушки, из них 10 установлены на трассах подъемника К2, еще 23 – на трассе К1. Пара недель – и все будет готово: можно брать лыжи, сноуборды – и вперед.

Добавим, что 1 ноября в Сочи в рамках Международного форума «Горы. Туризм. Бизнес» состоялось торжественное вручение ежегодной премии Ski Business Awards. И по результатам конкурса «Бобровый лог» признан лучшим городским горнолыжным курортом России.