Четверть всех расходов Красноярского края в 2023 году пойдет на образование. Фото: ЗС края

Четверть всех расходов Красноярского края в 2023 году пойдет на образование. И в целом на него в следующем году потратят более 91 миллиарда рублей. Это на 9,5 миллиарда больше, чем в прошлом 2021 году. Такую информацию сообщают в Заксобрании края.

Как пояснила председатель комитета по образованию и культуре краевого парламента Вера Оськина, деньги заложены на ведение часов внеурочной деятельности, повышение зарплат, школьное питание. Кроме того, в ближайшей трехлетке в городах и селах края появится 24 новых школы разной вместимости. На эти цели только в 2023 году выделят более 4 миллиардов рублей. Четыре новые школы планируется построить в Красноярске, две из них пока начнут проектировать.

- Радует, что и в такое сложное время мы сохраняем общую тенденцию развития образования и культуры, – отметила Вера Оськина.