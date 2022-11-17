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НовостиОбщество17 ноября 2022 14:51

Мэр Красноярска проверил ход капремонта школы №27

Там планируют обновить старое здание времен СССР
Никита ЖЕГЛОВ

В Красноярске проходит капитальный ремонт трех школ – №5, №27 и №108. Сегодня мэр Владислав Логинов провел выездное совещание и осмотрел школу №27 на улице Конституции СССР.

Работы в школе № 27 начались в этом году, их профинансировали по федеральной программе. Старому зданию 70-х годов планируется обновить окна и двери, кровлю, инженерные сети и вентиляцию. Также будут отремонтированы полы и обновлена отделка помещений.

В следующем году работы планируется продолжить – рабочие отремонтируют плиты перекрытия, межпанельные швы и фасад. Также будет благоустроена территория вокруг.