В Красноярске на Матросова переделали крыши подземных переходов

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске заменили крыши входов в подземный переход на улице Матросова. Старые совершенно износились, вдобавок, власти пожаловались на вандалов, которые регулярно портили покрытие. Новые крыши сделаны из полупрозрачного поликарбоната и хорошо пропускают свет.

– Старые совсем потеряли свой внешний вид и имели повреждения. Не обошлось здесь и без вандалов, которые разбили и разрисовали конструкции. Покрытия заменили на входных группах в подземный переход с двух сторон улицы, – добавили чиновники.

Красноярцы отметили, что проделанную работу уже начали портить: спустя считанные часы после окончания ремонта на поликарбонате уже появились первые рекламные объявления.