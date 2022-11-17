Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 ноября 2022 13:34

В Красноярске на Матросова переделали крыши подземных переходов

Их пришлось заменить из-за вандалов
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске заменили крыши входов в подземный переход на улице Матросова. Старые совершенно износились, вдобавок, власти пожаловались на вандалов, которые регулярно портили покрытие. Новые крыши сделаны из полупрозрачного поликарбоната и хорошо пропускают свет.

– Старые совсем потеряли свой внешний вид и имели повреждения. Не обошлось здесь и без вандалов, которые разбили и разрисовали конструкции. Покрытия заменили на входных группах в подземный переход с двух сторон улицы, – добавили чиновники.

Красноярцы отметили, что проделанную работу уже начали портить: спустя считанные часы после окончания ремонта на поликарбонате уже появились первые рекламные объявления.