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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 12:27

В Красноярске будут судить второго вора в законе

Его короновали во время отсидки в тюрьмах Минусинска и Енисейска
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском краевом суде пройдет уже второй в судебной практике города процесс над вором в законе. Фигурант – житель Нижнего Тагила Олег Сухочев, – обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Как пояснили в суде, изначально судить Сухочева должны были в Саратове. Однако уголовное дело передали в Красноярск, поскольку Сухочев был коронован, пока сидел в Минусинской и Енисейской тюрьмах.

Сегодня прошло предварительное слушание по делу. Суд решил, что рассматривать дело Сухочева будет коллегия присяжных.

Ранее Красноярский краевой суд рассматривал дело «смотрящего за Красноярском» Кости Канского. Изначально авторитета оправдали, но прокуратура не согласилась и подала апелляцию.