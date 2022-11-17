В Красноярске Стройнадзор не продлил лицензию двум крупным управляющим компаниям

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В Красноярске Стройнадзор не продлил лицензию сразу двум крупным управляющим компаниям – отказ получили «ЖСК» и МУК «Красноярская». Как сообщается на официальном сайте ведомства, в этом году процент отказов в продлении лицензии по различным основаниям достаточно высок.

Служба проведет анализ всех нарушений, выявленных при рассмотрении заявления на продление лицензии. Выводы будут опубликованы и доведены до всех заинтересованных лиц.

Отметим, что УК «ЖСК» занимается более 1800 домами, а МУК «Красноярская» - 237 домами.