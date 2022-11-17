Segezha Group выступила генеральным партнером кейс-чемпионата «Развитие деревоперерабатывающего бизнеса»

16 ноября с.г. в городе Енисейске Красноярского края при поддержке Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») состоялся финал регионального кубка "Развитие деревоперерабатывающего бизнеса" в рамках чемпионата «Профессионалы будущего».Свои проекты представили команды из среднеспециальных и высших учебных заведений Красноярского края. В финал вышли 10 работ – о них подробно рассказали в Енисейском многопрофильном техникуме.

Экспертами чемпионата выступили инженерно-технические и кадровые руководители Новоенисейского лесохимического комплекса. Проекты оценивались по критериям технологичности и инновационности решений, экономическим показателям, потенциалу развития и качеству презентации.

«В качестве кейса мы предложили одну из актуальных задач предприятия – снижение образования стружки, а также отделение технологической щепы от опилок. При решении кейса командам удалось прочувствовать специфику реальной работы на производстве, погрузиться в технологию. Мы же получили достаточно свежий взгляд со стороны, интересные и иногда даже неожиданные для нас решения. В будущем собираемся приглашать ребят на производство для более детальной проработки проектов», - говорит руководитель экспертной комиссии – главный механик Новоенисейского ЛХК Дмитрий Двойнисюк.

По результатам защиты экспертная комиссия выбрала победителей: I место завоевала команда Института Лесных Технологий Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); II и III место заняли команды «Фактура» и «Авангард» Енисейского многопрофильного техникума (г. Енисейск), соответственно.

«При разработке и проведении кейс-чемпионатов взаимодействие бизнеса и образовательных учреждений помогает успешно достигать стратегических целей по развитию и находить решения актуальных отраслевых задач, а также корректировать образовательную программу в соответствии с интересами не только образовательного учреждения, но и предприятия. Участие промышленников и крупного бизнеса в подобных чемпионатах повышает интерес студентов к местным производствам, а это, в свою очередь, помогает удерживать талантливую молодежь в регионах», - отмечает руководитель отдела по организации мероприятий движения «Профессионалы будущего» Алина Шилкина.

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