В Красноярске обновили крышу подземного перехода на Матросова

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске заменили крышу на входных группах подземного пешеходного перехода на Александра Матросова. Об этом рассказали в администрации города.

Старая крыша совершенно потеряла свой внешний вид. Она не только была сломана в нескольких местах, но и пострадала от рук вандалов, которые разрисовывали конструкции.

Для нового покрытия использовали полупрозрачный поликарбонат. Он хорошо пропускает дневной свет и довольно прочен.

Напомним, в краевой столице началась приемка отремонтированной улицы Красной Армии. В течении двух недель подрядчик должен будет устранить все выявленные нарушения. Пока из недоделок – только отсутствующие перила на лестнице с улицы Обороны на Ады Лебедевой.