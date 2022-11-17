В Красноярске в суд передали дело мошенницы, позвонившей на телефон сотрудницы пресс-службы полиции

Курьер Фото: МВД

В Красноярске закончено расследование уголовного дела в отношении курьера, сотрудничавшего с мошенницей, случайно позвонившей на телефон сотрудницы пресс-службы полиции. Как сообщили в МВД, виновен мужчина или нет будет решать Центральный суд краевой столицы.

Сотрудница пресс-службы полиции Красноярска Марина Рыбакова берет трубку, а там девушка. Рыдает, захлебывается и выдает страдальчески тираду на тему: «бабушка, все пропало, все пропало! Я устроила ДТП, я виновата, меня посадят, спаси, я не хочу в тюрьму» и все такое прочее.

Марина сразу же поняла, с кем имеет дело. И тут же стала подыгрывать. Дала коллеге знак, чтобы та сообщила о сомнительном звонке в отдел уголовного розыска, а сама держала «внучку»-мошенницу на связи. После ей позвонил псевдоследователь. Представьте комичность ситуации – фальшивый полицейский звонит настоящему и договаривается о сумме взятки. Сошлись на сумме в 300 тысяч рублей.

Дело сделано, адрес указан, время назначено. Туда отправились настоящие оперативники и курьер-мошенник. Как прошла встреча, нетрудно догадаться.

- За деньгами по указанному адресу приехал курьер, которого уже ждали оперативные сотрудники. 19-летний молодой человек задержан, он дал признательные показания. Полицейские выяснили, что в этот день юноша уже посетил двух местных жительниц 94 и 85 лет, которые передали ему 200 тысяч рублей. По предварительным данным, деньги красноярец перевел соучастникам, оставив себе небольшую часть, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.