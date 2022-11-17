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НовостиОбщество17 ноября 2022 8:09

В Красноярском крае руководство компаний стало чаще контролировать работающих удаленно сотрудников

Активнее всего цифровыми сервисами для мониторинга пользуются представители малого и среднего бизнеса
Полина КУЗНЕЦОВА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае растет количество подключений к сервисам для удаленного мониторинга сотрудников. Так, по данным аналитиков МТС, только за первые три квартала 2022 года число компаний, которые подключили решение, контролирующее деятельность и перемещение сотрудников с разъездным характером работы, выросло на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом наиболее активно использовали удаленный контроль за сотрудниками представители малого и среднего бизнеса Красноярского края.

Наибольший рост подключений сервиса отмечается в сегменте предприятий оптовой торговли продуктами питания: на долю этой сферы приходится 42% новых клиентов. Сервис удаленного мониторинга здесь в основном применяется для контроля перемещений торговых представителей.

Второе место по подключениям (28%) у компаний из сферы услуг: от охранных предприятий до клининговых служб и такси. Эти предприятия используют цифровой сервис для рационального построения маршрутов и мониторинга автопарка, а службы безопасности – для более оперативного реагирования на срабатывание «тревожной кнопки», контроля за перемещением лиц, безопасность которых они должны обеспечить.

На третьем месте – строительная отрасль (15%). Застройщики используют сервис в основном для контроля за разъездными строительными бригадами, а также для мониторинга строительной техники и оптимизации ее маршрутов.

– Пик подключений услуги дистанционного мониторинга в регионе пришелся на весну текущего года, после того, как зарубежные поставщики аналогичных решений заявили об уходе с российского рынка. Наш сервис помогает не только контролировать местонахождение и скорость передвижения транспорта, но и показывает реальный расход топлива для предотвращения незаконных сливов и следит за техническим состоянием оборудования. К нам обращаются представители самых разных отраслей бизнеса, и для каждого клиента мы ищем решение, помогаем реализовать самые сложные и специфические запросы, – отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.