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С начала 2022 года в Свердловском районе Красноярска из аварийного жилья переселили 113 семей. Как сообщили в пресс-службе администрации, переселение проходит в рамках региональной адресной программы, которая финансируется из городского, краевого и федерального бюджетов.

Сейчас расселено и снесено 13 домов, где проживало 317 человек. С жителями аварийных домов работают специалисты администрации: они помогают собрать документы и консультируют по всем вопросам.

Жители расселяемых домов могут получить как квартиру от мэрии, так и деньги, чтобы купить жилье в любом районе города. Наниматели муниципальных (неприватизированных) квартир получают только жилые помещения.