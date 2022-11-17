Ради спасения премиальной BMW житель Красноярского края оплатил 3 миллиона долгов

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В Назарове 38-летний мужчина оплатил задолженность в размере почти 3 миллионов рублей, чтобы не лишиться премиальной BMW. Судебные приставы наложили запрет на любые регистрационные действия с машиной, и должник начал переживать, что дальше последует арест и продажа автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба управления судебных приставов по Красноярскому краю.

Все прочие меры, которые предпринимали приставы, оказались недействительными. У мужчины арестовали банковские счета, запретили выезжать за границу, но долги так и оставались неоплаченными. Среди них были штрафы ГИБДД, налоги, просрочка по кредиту и двухмиллионный долг перед знакомым.

Чтобы добиться выплаты, тот обратился в суд, который встал на его сторону.

Приставы завели около 20 исполнительных производств, и после всех принятых мер выяснили, что у мужчины есть несколько автомобилей, в том числе BMW премиум-класса. На машины наложили запрет на регистрационные действия.

Лишь после этого мужчина погасил долги, в том числе оплатил 200 тысяч рублей исполнительного сбора за несвоевременное исполнение требований приставов.