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НовостиОбщество17 ноября 2022 7:00

В Красноярске новый погост возле Шинного кладбища откроют 30 ноября

Благоустройство продолжается
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске новый погост возле Шинного кладбища откроют 30 ноября. Об этом заявил глава департамента горхозяйства Юрий Савин. На сегодняшний день работы выполнены только на 37%,

Под погост отведено 38 гектаров, землю для Красноярска передал Березовский район. С учетом подготовленной территории под могилы, хоронить жителей города смогут на протяжении трех лет.

В мэрии сообщили, что сегодня в краевом центре 10 кладбищ, но для плановых захоронений открыты только два «Бадалыкское» и «Шинное». На первом месте выделяются только в отдельных случаях, там сейчас идет благоустройство. А на втором свободные места заканчиваются.