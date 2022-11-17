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В Красноярске новый погост возле Шинного кладбища откроют 30 ноября. Об этом заявил глава департамента горхозяйства Юрий Савин. На сегодняшний день работы выполнены только на 37%,

Под погост отведено 38 гектаров, землю для Красноярска передал Березовский район. С учетом подготовленной территории под могилы, хоронить жителей города смогут на протяжении трех лет.

В мэрии сообщили, что сегодня в краевом центре 10 кладбищ, но для плановых захоронений открыты только два «Бадалыкское» и «Шинное». На первом месте выделяются только в отдельных случаях, там сейчас идет благоустройство. А на втором свободные места заканчиваются.