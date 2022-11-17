Адвокат из Красноярска проведет 2 года в тюрьме за покушение на мошенничество

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В законную силу вступил приговор адвокату из Красноярска Ренату Яббарову за покушение на мошенничество в сумме трех миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура края.

Завели уголовное дело после того, как в мае 2021 года юрист предложил своему клиенту передать взятку сотруднику правоохранительных органов. По словам адвоката, суммы в 3 миллиона рублей хватило бы для того, чтобы смягчить приговор.

В действительности мужчина планировать забрать деньги себе. Однако в момент передачи денег адвокат был задержан сотрудниками УФСБ. В суде он полностью признал свою вину.

После вынесения приговора мужчина подал апелляцию с просьбой смягчить наказание до условного срока, однако наказание оставили без изменения.

От 7 ноября 2022 года Ренат Яббаров лишен статуса адвоката.