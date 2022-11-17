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НовостиОбщество17 ноября 2022 6:12

На острове Татышев в Красноярске появятся площадка для собак, парковки и смотровые площадки

Часть работ сделают до конца 2022 года
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

На острове Татышев в Красноярске полным ходом идет работы по благоустройству территории. Подрядчик зашел на объект осенью, чтобы летом у горожан была возможность спокойно отдыхать, объяснили в администрации города.

Сейчас в западной части острова ведется благоустройство береговых линий водоемов и спортивной аллеи. Озеро «Любовь» углубили, на берегу вскоре должны появиться деревянные дорожки, освещение и видеокамеры.

Продолжаются работы по обустройству пляжной зоны на водоеме у вантового моста. Там установят террасы, смотровые площадки и сцену. Однако сначала рабочие укрепят берег, смонтируют инженерные сети и установят сваи.

Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Специалисты работают сразу и около Виноградовского моста со стороны причала.

В спортивной аллее тоже вовсю кипят работы. Уже уложен асфальт и основание для деревянных дорожек, проложены электросети, освещение и видеонаблюдение.

Часть работ завершится в 2022 году и продолжится с наступлением тепла в 2023. На острове собираются привести в порядок площадку для выгула собак, оптимизировать транспортные маршруты и при необходимости – построить дополнительные парковочные места.