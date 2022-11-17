В Красноярском крае угольщики подвели итоги Всероссийской акции #БумБатл

Участники акции #БумБатл. Фото предоставлено компанией

В Красноярском крае сотрудники красноярских предприятий СУЭК подвели итоги Всероссийской акции #БумБатл. Напомним, мероприятие по сбору макулатуры стартовало 15 сентября и продолжалось до 15 ноября та дата символично является Всемирным днем вторичной переработки. Проводилась она в поддержку нацпроекта «Экология». Организатором выступило АНО «Национальные приоритеты». Партнером в шахтерских городах края стала угольная энергетическая компания – сотрудники предприятий собрали 1 674 кг макулатуры.

– Когда я узнал, что объявлена такая акция – очень обрадовался, – признается инструктор по спорту Березовского разреза Василий Солтан. – За годы работы накопилась много ненужной бумаги – и не используешь, и выбросить было жалко. А теперь совесть чиста – полезное дело сделал. Считаю, такие акции важны, они формируют экологическую ответственность, учат правильным привычкам. Кстати, Василий Солтан стал лидером по объему сданного вторсырья на Березовском разрезе.

На Назаровском разрезе лидерство принадлежит мастеру цеха энергоснабжения Виктору Каменеву, он передал в переработку более 50 кг макулатуры: «Увидел объявление на предприятии, решил не оставаться в стороне, и родственников подключил к процессу. В гараже много лет хранил старые книги, журналы. Теперь пойдут на благое дело и в общем зачете, надеюсь, помогут разрезу выйти по количеству макулатуры на лидирующие позиции».

Ведущий инженер-технолог Бородинского разреза Юрий Штельма принес старые детские тетради, альбомы, газеты…

– И дома стало чище, и пользу принесли природе, хороший пример детям показали. Они с детства знают, что пластик нужно собирать отдельно, что в городе есть специальные контейнеры для таких отходов, и потом это сырье отправляется на переработку. Теперь у каждого ребенка появилась коробочка для макулатуры, собирают туда ненужные бумажки, черновики – готовимся вместе к следующей акции, – говорит Юрий Штельма.

Добавим, всего за два месяца акция #БумБатл объединила более 1,4 миллиона участников из разных регионов России. Активисты экологической инициативы сдали в переработку 2 674 473 кг макулатуры.