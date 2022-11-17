Фото: РЖД

В Красноярск и Ачинск 19 ноября приедет передвижная резиденция Деда Мороза. В его составе приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон с сувенирами из Великого Устюга, сообщает РЖД.

В краевой столице поезд пробудет с 9 утра до 14.30, в Ачинск он приедет в 19.38 и вновь отправится в путь в 00.04.

Гостей ждет праздничная программа с участием Деда Мороза и его помощников, артистов и аниматоров. Она бесплатная, и принять участие в ней могут все желающие. Также для гостей будут работать сувенирная лавка и кафе.

Посетить можно будет и саму резиденцию – правда, только по заранее купленным билетам, которых на официальном сайте уже не осталось.

Проект «Поезд деда Мороза» стартовал в 2021 году. За 41 день передвижной состав проехал 13 тысяч километров и побывал в 36 городах. В этом году программу расширили – в списке 74 остановки.