В Красноярске залили второй каток – на стадионе «Локомотив» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске залили второй каток – на стадионе «Локомотив». Прийти сюда и провести время приятно и полезно может любой желающий. Сообщается, что работать каток будет по выходным дням с 17 до 22 часов, технический перерыв – с 19 до 20 часов.

Стоимость пребывания на льду – 150 рублей в час для взрослых и 100 рублей для детей до 13 лет. Это если вы придете со своим спортивным инвентарем. Если нет, то можно его взять в прокат по цене 120 рублей в час. Или заточить их – 120 рублей. Предусмотрена и скидка до 20 % для льготных категорий красноярцев, куда входят и дети из многодетных семей.

Добавим, что первый каток открылся на площади Мира возле Больного концертного зала, проект называется «Зима на Стрелке». Однако сюрпризы погоды, когда температура воздуха поднималась высоко на плюс, настораживали красноярцев. Но сейчас синоптики прогнозируют: зима вступает в свои права.