Россияне на четверть увеличили число покупок во Всемирный день шопинга

Фото: Мария ЛЕНЦ

Всемирный день шопинга ежегодно отмечается 11 ноября. В этот день в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), покупатели потратили почти 20 млрд рублей в семи самых популярных потребительских категориях – это на 16% больше, чем за этот же день год назад. В большинстве сегментов расходы выросли. Например, по сравнению с прошлым годом увеличился спрос на ТВ-приставки и антенны (в 5 раз), спортивную (в 4,8 раза) и домашнюю одежду (в 4,4 раза), устройства для умного дома (в 3,5 раза), цифровые фотопринтеры (в 2,5 раза) и белье (в 2,2 раза). Среди услуг максимально вырос спрос на бронирование отелей (в 2,3 раза).

Количество купленных товаров во Всемирный день шопинга в основных категориях также выросло год к году– на 27%. Общее число чеков увеличилось к прошлому году на 9%.

«Большие распродажи в рамках Всемирного дня шопинга постепенно набирают популярность в России. С каждым годом клиенты подходят к ним все более серьезно и используют скидки и спецпредложения, чтобы приобрести действительно нужные и заранее запланированные товары, а не совершать импульсивные покупки. В этом году клиенты сосредоточились на товарах для дома и дачи – это говорит о переориентации участников программы на продукцию длительного пользования», – комментирует Роман Синенко, начальник управления «Программы лояльности» ВТБ.