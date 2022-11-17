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НовостиОбщество17 ноября 2022 3:17

Детские сады Красноярского края оштрафовали на 4,7 миллионов рублей за плохое освещение и неправильное хранение еды

Всего было заведено около 300 административных дел
Татьяна ИЛЬИНА
С начала 2022 года Роспотребнадзор проверил 358 детских садов Красноярского края

С начала 2022 года Роспотребнадзор проверил 358 детских садов Красноярского края

Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2022 года на детские сады Красноярского края наложили штрафов на 4,7 миллиона рублей. В управлении Роспотребнадзора рассказали, что было заведено более 300 административных дел.

За 10 прошедших месяцев специалисты ведомства проверили 358 дошкольных учреждений. Они провели более 9 тысяч измерений параметров микроклимата и искусственной освещенности.

В каждом пятом случае в помещениях не хватало света, еще в 2,5% случаев нормам не соответствовали параметры микроклимата.

Проверка блюд для дошкольников тоже выявила нарушения. В 15% еда не дотягивала до норм калорийности и содержания пищевых веществ.

Условия хранения продуктов тоже соблюдались не во всех детских садах.