На трассе Красноярск – Элита в 2023 году появится надземный пешеходных переход

Фото: пресс-служба КрУДора

В районе перекрестка дорог Красноярск - Элита и Минино – Бугачево планируется строительство надземного пешеходного перехода. Его должны ввести в эксплуатацию в августе 2023 года, сообщает пресс-служба правительства.

Длина перехода составит 36 метров, в ширину он будет около пяти метров. Сооружение оборудуют лестницами и пандусами. Для надежности переход установят на железобетонные опоры, а сам он будет сделан из стали.

Строительство пройдет в рамках второго этапа реконструкции по национальному проекту «Безопасные дороги». Запланирована и модернизация самой автомагистрали. Ее расширят, добавят полосы и разворотные петли. Закончить работы планируется в 2024 году, а сдать объект должны в 2025.