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НовостиОбщество17 ноября 2022 2:23

Остановку «Школа» по 78-й Добровольческой Бригады в Красноярске переименуют

Постановление подписал мэр города
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: ИВАНОВА Диана

Остановку «Школа» по улице 78-й Добровольческой Бригады в Красноярске переименуют в «Школу имени Молокова». Подписанное главой города постановление появилось на сайте администрации.

Решение о смене названия приняли депутаты красноярского городского совета 14 ноября. Сделано это для того, чтобы увековечить память граждан и исторических событий на территории города.

Новое название администрация должна будет внести в схемы городских маршрутов.

Справка:

Молоков Василий Сергеевич – советский полярный летчик и один из семерки первых Героев Советского Союза. Звание он получил за мужество и героизм, проявленные им при спасении со льдины членов экипажа затонувшего парохода «Челюскин».